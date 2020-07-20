كارتيرون : سعيد بالمستوى البدني للاعبي الزمالك في مباراة سموحة

علق الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، على فوز فريقه على نادي سموحة في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء الاحد في اطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري الممتاز.
وكان الزمالك فاز بخماسية نظيفة على سموحة في المباراة التي اقيمت في أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب.
وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفيزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس،" " الهدف من معسكر برج العرب هو رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين".
وأضاف " فضلت البقاء داخل مصر خلال فترة تفشي فيروس كورونا، من أجل متابعة اللاعبين جيدا".
وأردف " سعيد للغاية بسبب الحالة البدنية التيظهر عليها لاعبو الزمالك".
وأكمل " مواجهة فرق من الدوري وديا بمثابة اختبار حقيقي قبل عودة منافسات الدوري".
وأتم " هدفي إنهاء الدوري في المركز الثاني هذا الموسم، ولكن لم تحسم المسابقة حتى الأن".
يذكر ان الزمالك سيلتقي مع نظيره المصري البورسعيدي في السادس من اغسطس في اولى جولات الدوري الممتاز بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.
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