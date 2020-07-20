نهاية الليجا: سوسيداد وغرناطة للدوري الأوروبي وأتلتيكو ثالثا



منح البديل عدنان يانوزاي، ريال سوسيداد التعادل 1-1 مع مستضيفه أتلتيكو مدريد، في ختام الدوري الإسباني اليوم الأحد، ليضمن احتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.



ورفع التعادل رصيد أتلتيكو إلى 70 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد البطل و12 نقطة عن برشلونة الوصيف.



وتأهل الثلاثي إلى دوري أبطال أوروبا بجانب أشبيلية الذي انتصر 1-0 على فالنسيا، وثبت في المركز الرابع رغم تساويه في النقاط مع أتلتيكو (70).



وسحق غرناطة ضيفه أتلتيك بيلباو 4-0 ليضمن المركز السابع، ومقعدا في الدور الثاني لتصفيات الدوري الأوروبي.



ومنح روبرتو سولدادو التقدم لغرناطة في الدقيقة 29، قبل أن يضيف كل من أنطونيو بويرتاس وكارلوس فرنانديز وأنخيل مونتورو ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليرفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة.



وسبق أن ضمن فياريال المركز الخامس والتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، فيما سقط خيتافي 1-0 أمام ليفانتي ليفشل في التأهل للبطولة، إذ احتل المركز الثامن برصيد 54 نقطة.



وكان من المفترض أن تذهب بطاقة التأهل الثالثة للدوري الأوروبي للفائز بكأس ملك إسبانيا، لكن صاحب المركز السابع حصل عليها بعدما طلب ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، طرفا النهائي، تأجيل المواجهة حتى الموسم المقبل ليصبح بوسع الجماهير الحضور.



وكادت أحلام سوسيداد في الدوري الأوروبي تتبخر، رغم احتياجه لنقطة واحدة، عندما هيأ ألفارو موراتا الكرة بكعب القدم إلى كوكي ليهز الشباك عند مرور نصف ساعة.



لكن قبل 3 دقائق من النهاية، أدرك يانوزاي التعادل بركلة حرة ليتأهل سوسيداد إلى الدوري الأوروبي.



وقال إيمانول ألجواسيل، مدرب سوسيداد: "بين الشوطين قلت للاعبين إننا سنفعلها وفي الدقيقة 80، وسجلنا في الدقيقة 86. الفريق لم يتوقف عن الإيمان بذلك. أعتقد أنه باحتلال المركز السادس تحقق العدل".



وأضاف: "أشعر بفخر كبير بتدريب مثل هذا النادي الرائع والتأهل إلى أوروبا، وبسبب الطريقة التي فعلنا بها ذلك".





المصدر: رويترز