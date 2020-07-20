ريال مدريد يتعادل مع ليغانيس ويلقي به إلى دوري الدرجة الثانية



هبط ليغانيس إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي بعدما فشل في اقتناص الفوز من بطل الليغا ريال مدريد.



أرسل ريال مدريد مضيفه ليغانيس إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي يوم الأحد بعدما أجبره على التعادل 2-2 في المرحلة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.



واتسمت المواجهة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة خاصة وأنّ ليغانيس كان بإمكانه البقاء في الليغا في حال الفوز بسبب تعادل سلتا فيغو مع إسبانيول 0-0.



وصار رصيد ليغانيس 36 نقطة بفارق نقطة عن سلتا فيغو السابع عشر فيما رفع بطل الليغا ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة بفارق خمس نقاط عن وصيفه برشلونة.



ورغم أنّ ليغانيس أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد عند 10 مباريات لكن مصيره كان مشابهاً لمايوركا التاسع عشر وإسبانيول العشرين.



وبدا ريال الذي تفصله قرابة ثلاثة أسابيع عن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي (1-2 ذهاباً)، في طريقه لفوز جديد بعد تقدمه منذ الدقيقة 9 عبر قائده سيرخيو راموس.



لكن ليغانيس لم يستسلم وأدرك التعادل عبر بريان خيل سالفاتييرا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (1+45)، ثم كرر الأمر في الدقيقة 78 عبر الإيفواري رودجر بعد أن تقدم ريال مجدداً عبر ماركو أسنسيو بتمريرة أخرى من إيسكو (52).

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