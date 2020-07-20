رياضة | نجم منتخب مصر السابق يكشف كواليس أزمة حسام غالي مع أسامة نبيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق يكشف كواليس أزمة حسام غالي مع أسامة نبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن تفاصيل أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في منتخب مصر.

وأكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأزمة بدأت بعدما دخل حسام غالي في مشادة كلامية مع عمرو جمال بمعسكر منتخب مصر".

وأوضح: "حسام غالي وجه السباب بألفاظ خارجة لعمرو جمال ووقتها تدخل أسامة نبيه والموضوع انتهى فورا".

وأضاف: "من يردد أن أسامة نبيه يستبعد لاعبي الأهلي، أمر غير صحيح، وهو من أنظف الشخصيات الرياضية وله مستقبل باهر في مجال التدريب".