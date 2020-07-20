رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الانجليزي داني إينجز، لاعب فريق ساوثهامبتون رصيده التهديفي إلى 21 هدفا، في وصافة جدول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أضاف هدف جديد، في المباراة التي جمعت فريقه ببورنموث، مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز ساوثهامبتون بهدفين نظيفين.

وسجل تشى أدامز الهدف الثانى بتمريرة حاسمة استقرت في شباك بورنموث في الوقت بدل الضائع.

وتلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة قاسية على يد توتنهام، بثلاثة أهداف دون رد، حيث أضاف جوستن لاعب ليستر أول أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة، فيما أحرز هاري كين ثنائية عند 37 و40 دقيقة.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كالتالي:-

1- جيمي فاردي برصيد 23 هدفًا

2- داني إينجز برصيد 21 هدفًا

3- بيير إيمريك أوباميانج برصيد 20 هدفًا

Advertisements

4- محمد صلاح برصيد 19 هدفًا

5- رحيم ستيرلنج برصيد 17 هدفًا

6- راؤول خيمينيز برصيد 17 هدفًا

7- ساديو ماني برصيد 17 هدفًا

8- ماركوس راشفورد برصيد 17 هدفًا

9- أنتوني مارسيال برصيد 17 هدفًا

10- هاري كين برصيد 17 هدفًا