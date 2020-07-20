شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالستار صبري: كريستيانو رونالدو طلب قميصي.. وقال عني «نفسي أكون زي صبري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، الذي خاض تجربة احتراف في نادي بنفيكا البرتغالي، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب منه «قميصه» خلال إحدى المباريات التي جمعت بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي.

أضاف عبدالستار صبري، في برنامج «معلب on time»، على قناة «on time»: «خلال مباراة بنفيكا وسبورتنيج لشبونة، كان كريستيانو رونالدو ناشئًا، وبعد انتهاء المباراة التي أحرزت فيها هدفًا، جاء إلىّ طالبًا قميصي، وكان سعيدًا للغاية».

وقبل عامين، قال «صبري» عن تلك الواقعة: «بعد هذه المباراة خاض لشبونة مواجهة أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وتألق خلالها كريستيانو رونالدو، وطلب نادي مانشستر يونايتد التعاقد معه، وفي حديث له عقب المباراة، سأله المذيع عن اللاعب الذي يتمنى أن يصبح مثله، هل هو لويس فيجو أم جيجز والنجوم الكبار، فرد عليهم، أريد أن أكون مثل عبدالستار صبري».

وأضاف في لقاء مع برنامج «المدرج» على قناة «dmc sport»: «وقتها حصلت على لقب أفضل لاعب في البرتغال، وتم تكريمي من ريفالدو، أفضل لاعب في العالم وقتها، ولويس فيجو النجم البرتغالي».

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