شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع كريم العريبي ورمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة الدخول في مفاوضات مع رمضان صبحي، جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: «لم نخاطب هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي»، مشيرًا إلى أن «صبحي لاعب كبير، ولكن لم نتقدم بعرض لضمه».

أضاف: «نبيل عماد دونجا لن يرحل نهائياَ عن صفوف نادي بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق».

وعن دخول النادي في مفاوضات مع كريم العريبي، لاعب النجم الساحلي التونسي، قال: «كريم تم طرح اسمه، وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «بالنسبة للاعب إيريك تراوري فلم يتقدم النادي الأهلي بعرض لشراءه».

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