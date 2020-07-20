شكرا لقرائتكم عبد الستار صبري: أنا أهلاوي.. والخطيب مثلي الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن بدايته مع كرة القدم، قائلا: بدايتي مع الكرة عن طريق الكرة الشراب في الشارع وخالي هو من علمني مهارات كرة القدم.

وقال عبد الستار صبري، في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: ذهبت للاختبار في الأهلي ونجحت في الاختار مع مختا مختار الذي كان يقود الفريق ولكنني رحلت بسبب سني الذي كان يفوق المرحلة العمرية بـ4 شهور وبكيت من مقر الأهلي حتى الوصول للمنزل.

وتابع عبد الستار صبري: خضت الاختبارات في الزمالك بعدما طلب أسامة نبيه مني اللعب للأبيض ولكن حلمي طولان رفض انضمامي لصفوفه بسبب ضعف بنياني.

وأوضح عبد الستار صبري: وجدت اهتمام في المقاولون العرب وصعدت للفريق الأول في سن 18 سنة وحصلت على بطولة أفريقيا مع المقاولون.

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وكشف عبد الستار صبري، عن انتمائه الحقيقي: أشجع الأهلي وحضرت مباراة الأهلي والزمالك 4/2 وقت وجود محمود الخطيب.

وشدد عبد الستار صبري، على أن الخطيب مثله الأعلى في كرة القدم ، متابعا: لن أنسى عندما تولى منصب مدير المنتخب وقالي انت لاعب كويس وهتبقى حاجة كبيرة وأكيد كنت مبسوط ان الخطيب متواجد معانا في المنتخب".

وأردف عبد الستار صبري: "الخطيب كان بينطق غطاء زجاجة المياه الغازية وهو اللي علمني أصوب الكرة على المرمى من أول لمسة.