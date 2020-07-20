شكرا لقرائتكم محمود صالح: تعلمت من مصطفى يونس وماهر همام وظلمت نفسى كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود صالح نجم الأهلى السابق، أنه ظلم نفسه كثيرًا خلال السنوات الماضية واتخذ العديد من القرارات الخاطئة.

وقال فى تصريحات تليفزيونية، أن فرصته أصبحت ضعيفة الآن لتعويض ما فاته ويحتاج للكثير من التوفيق فى الفترة المقبلة.

وتابع أنه حصل على درجة الدكتوراه بعد 17 عامًا من الدراسة ويشعر أن لديه الكثير من المعلومات فى التدريب، موضحًا أنه طلب عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلى ليوضح له ما يمكنه تقديمه وتقييمه بالشكل الذى يليق به.

أكد محمود صالح، أنه تعلم الكثير من مصطفى يونس وماهر همام نجمى القلعة الحمراء السابقين داخل الملعب.

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قال صالح، إنه كان لديه بعض التخوف عندها لعب لصفوف الفريق الأول بالأهلى لأنه كان صغير السن لكن مصطفى يونس وماهر همام كانا ينصحاه ويحتضناه بشكل مستمر.

وواصل أن هذه الأجواء هى العادية داخل الأهلى وهو سبب نجاح القلعة الحمراء على مر السنوات الماضية.