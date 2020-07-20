باهر المحمدي يوجه رسالة غامضة .. اعرف التفاصيل

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جدة - عمرو شويل وجه الدولي المصري باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب باهر المحمدي: "الخامورجي يعوي والقافله تسير" ما دفع عدد من متابعيه للتساؤل عن سبب تلك الرسالة التي كتبها اللاعب.
وارتبط اسك باهر المحمدي بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الخامورجي يعوي ????والقافله تسير ????????
— Baher elmohamady (@baherelmohamdy)
الخامورجي يعوي 🗣والقافله تسير 🤙🏻— Baher elmohamady (@baherelmohamdy) July 19, 2020
وكان الإعلامي محمد شبانة كشف في لايف اليوم السابع أن إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في الإسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل ،في ظل وجود رفض داخل الشارع الإسمعلاوي لرحيل قائد الدروايش هذا الموسم للأهلي.
وأكد شبانة، أن العلاقات بين ادارتي الأهلي والاسماعيلي عادت لطبيعتها منذ ابرام صفقة محمود متولي، والتي عقد الطرفان على هامشها اتفاقا حول تعزيز سبل التعاون بينهما على كافة المستويات وخاصة على مستوي بيع وشراء اللاعبين.
وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن الإسماعيلي طلب من الأهلي وبالتحديد ابراهيم عثمان من محمود الخطيب تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل خاصة وان النادي مقبل علي الانتخابات التكميلية في شهر اكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة القادمة، مؤكدا له ان بيع باهر المحمدي للأهلي سيؤثر على موقفه بالسلب في الانتخابات، وتفهم مسئولو الأهلي موقف ادارة الاسماعيلي حيث تم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد واعارته خارجيا لمدة موسم على ان يعود بعدها لصفوف الأهلي.
فى حين علق إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق عن أنباء وجود اهتمام من الأهلى لضم باهر المحمدى قائلا إن مدافع فريق الإسماعيلي لا يستطيع اللعب فى صفوف القلعة الحمراء.
وأضاف سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "باهر المحمدى لاعب دون المستوى على الإطلاق ولا يصلح للعب فى منتخب مصر، وأيضا الأهلى أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك ولم يشارك حتى فى مباراة ودية".
وأتم: "لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وأستغرب من مفاوضات الأهلى مع الإسماعيلى لضمه ورصد مبلغ مالى كبير"
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