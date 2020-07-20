شكرا لقرائتكم صبري: لو خيروني بين القطبين سأختار الأهلي.. وسأخوض معايشة في توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن موقفه لو تم تخييره بين اللعب لقطبي الكرة المصرية، مؤكدا: "لو كانوا خيروني بين اللعب للأهلي والزمالك كنت سأختار الأهلي وكنت سعيدا بتجربتي مع طلائع الجيش.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: محمود الجوهري مثلي الأعلى في التدريب بمصر، أحمد الكأس وحازم إمام أحرف اللاعبين الذين لعبت معهم.

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أعرب عن عدم سعادته من حالة الاحتقان القائمة بين الأهلي والزمالك وهمار رمزي الكرة المصرية، وأتمنى الجلوس سويا لنهدئة الأوضاع.

كف أنه سيتخذ خطوة الرجل الأول في التدريب بعد فترة العمل في منتخب الشباب، مشيرا إلى أنه يجهز لخوض معايشة تدريبية في توتنهام الانجليزي.

يذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو هو من يتولى تدريب توتنهام حاليا، مع العلم أنه سبق له تدريب صبري في صفوف بنفيكا البرتغالي، وكان سببا في طلبه الرحيل عن الفريق البرتغالي.