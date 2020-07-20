شكرا لقرائتكم زكى عبدالفتاح: تولى الحضرى تدريب المنتخب "تهريج" ولا حارس يستحق الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف زكى عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس الحالي ومدرب المنتخب السابق، عن أبرز الحراس المصريين داخل الدورى المصرى والذى يستحق الاحتراف فى أوروبا.

وقال زكى عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد حارس مصرى يستحق الاحتراف فى أكبر الأندية الأوروبية رغم وجود حراس جيدين".

وتابع مدرب حراس المنتخب السابق: "محمد الشناوي، حارس الأهلى ومنتخب مصر، يمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة ولكن الأزمة فى سنه الكبير ومن الصعب انضمامه لأى فريق فى أوروبا بسبب ذلك".

وعلق زكى عبد الفتاح، عن اقتراب عصام الحضري، من تدريب المنتخب فى الفترة الماضية ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري، المدير الفنى للفراعنة، قائلا: "لا يوجد أى عداوة بينى وبين عصام الحضري، ولكن لو الحضرى تولى ذلك المنصب فيتعبر ذلك تهريج".

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وأوضح: "عصام الحضرى لا يمتلك أى خبرات نهائيا لذلك إذا تولى فيعتبر ذلك تهريج".

وقال عبد الفتاح: إن أحمد الشناوي فضل الأموال وعقليته لم تكن قوية، كان يستطيع الذهاب بعيدا جدا في مسيرته فهو يمتلك إمكانيات كبيرة".

وتابع مدرب حراس الفراعنة السابق: "أتذكر في إحدى المرات جلبت عصام الحضري من المريخ السوداني وقررت أن يكون بديلا لأحمد الشناوي لأعطيه الثقة في نفسه وألا أقنعه أنه يلعب لأن الحضري غائب عن المنتخب".