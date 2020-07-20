شكرا لقرائتكم عماد متعب: زوجتى لا يصدر منها تنمر ولا عنصرية والحضرى كان بيحيرنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأسبق، حقيقة ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة.

وقال عماد متعب: "أنا موجود فى الغردقة وكنت فى رحلة صيد فى ذلك اليوم الذى تم ترديد هذه الشائعات، ولكن أنا من عائلة بسيطة جداً جداً جداً من الشرقية، وزوجتى لا يصدر منها الخطأ مطلقاً، لا تنمر ولا عنصرية".

وأضاف متعب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجميع أخذ الحديث من طرف واحد ولم يتم أخذ رأى الطرف الثانى، موضحاً أن ما صدر من زوجته له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.

وتابع: "ولكن الست دى شهرت بى أنا وزوجتى وأنا هتعامل قانونياً معها ومع كل من تطاول علىّ وعلى زوجتى.. ونحن فى فندق وضع ضوابط وقال إن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها.. والإدارة أخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايو ونزلت مرة أخرى".

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وأعرب متعب عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: "أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب وده أسلوبى لحد ما أموت إن شاء الله.. والناس خدوا كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء واحنا اللى شياطين".

أضاف متعب: أن ما أعطى زخم لواقعة التشهير به وزوجته يارا نعوم، هى السوشيال ميديا، وتابع: "رغم أن السوشيال ميديا لها فوائد كثيرة إلا أنها أصبحت مصدر للتصيد والتطاول"، مشددًا على أنه تعرض لهجوم شديد وسوف يلجأ إلى القانون للحصول على حقه فى واقعة التنمر والعنصرية.

وأكد عماد متعب، أن أكثر حارس مرمى كان يجهده أثناء اللعب ولا يستطيع أن يهز شباكه هو الكابتن عصام الحضرى، قائلا: "عصام الحضرى أسطورة ومن أفضل حراس المرمى فى تاريخ الكرة.. كان بيحيرنى ومعرفش اعمل معاه ايه".