شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: وليد سليمان أكثر لاعب مؤذى وصلاح في حتة تانية عن تريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبة، مدافع الزمالك والمنتخب السابق، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، لاعب كبير ولديه موهبة تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا.

وعن مقارنة محمد صلاح بتريزيجيه، أكد حمادة طلبة في تصريحات تليفزيونية: "تريزيجيه لاعب كبير كما أكدت ولكن محمد صلاح في حتى تانية خالص".

وتابع: "محمد صلاح يجتهد بشكل كبير وبيركز كثيرا وأتذكر في الجابون كان لديه أجهزة استشفاء تتخطى المليون جنيه، وعلى تريزيجيه أن يقوم بتقويم شخصيته والاجتهاد أكثر لاستغلال موهبته الكبيرة".

وعن أزمة المنتخب، قال حمادة طلبة: "الأزمة بدأت بعدما دخل حسام غالي في مشادة كلامية مع عمرو جمال بمعسكر منتخب مصر".

وأوضح مدافع الزمالك السابق: "حسام غالي وجه السباب بألفاظ خارجة لعمرو جمال ووقتها تدخل أسامة نبيه والموضوع انتهى فورا".

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وأضاف: "من يردد أن أسامة نبيه يستبعد لاعبي الأهلي، أمر غير صحيح، وهو من أنظف الشخصيات الرياضية وله مستقبل باهر في مجال التدريب".

وأوضح حمادة طلبة أن الحديث حول إننى لاعب مؤذي وأقصد ضرب اللاعبين في الملعب، أمر غير صحيح على الإطلاق، قائلا: "لم أتعمد يوما من الأيام، التسبب في أي أذى ضد أي لاعب ولكني ألعب بشكل رجولي مثل طارق حامد".

وتابع: "علينا أن ننظر للجانب الآخر في الأهلي، فماذا عن أحمد فتحي ووليد سليمان فدائما ما يقومون بضرب اللاعبين".

وأوضح: "وليد سليمان في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، قام بضربي بالكوع وشتمني وقتها وهو أكثر لاعب مؤذي في الدوري المصري والدليل على ذلك، لاعب الاتحاد الذي تعرض لإصابة قوية بسببه واعتقد أن ذلك اللاعب أعتزل تماما".

وأتم: "وليد سليمان خارج الملعب، لاعب كبير ومحترم وقمنا بالتصالح في طائرة معسكر المنتخب".