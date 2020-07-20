شكرا لقرائتكم محمود أبو الدهب: راموس أفضل مدافع في العالم.. والأهلي يحتاج حجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر محمود أبو الدهب، مدافع النادى الأهلى السابق، أن سيرجيو راموس هو أفضل مدافع في العالم في الفترة الحالية، متمنيا انضمام أحمد حجازي للنادي الأهلي في هذا التوقيت.

وقال أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس، أنه بدأ رحلته مع الكرة كمهاجم وليس مدافعا مثلما عرفته جماهير الكرة المصري، وأن فاروق جعفر سبب تغيير مركزه للدفاع.

وتابع مدافع الأهلي السابق، كرة القدم لمتعة الجماهير وليس للتعصب والمشاكل، موجها رسالة للجميع بالتخلي عن حالة الشحن الموجودة في الوسط الرياضي حاليا.

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وعن احترافه بالنمسا قال أبو الدهب، "لما احترفت فى النمسا كان بتوصية ونصيحة من صالح سليم، وهناك وجدت وفدا من الفيفا جاء للنادى لقياس مدى قوة التصويبات للاعبين وقالولى تصويباتك أفضل من تصويبات البرازيلى روبرتو كارلوس".

ويعد محمود أبو الدهب نجم دفاع النادى الأهلي فى التسعينيات أشهر من ارتدى القميص رقم 19 وأفضل من شغل مركز الليبرو فى تاريخ النادى الأهلى ،فهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24 بمثابة قاذفة صواريخ دكت العديد من مرمى الخصوم الذين كانوا يصابون بالهلع عندما يحتسب الحكام ضربات حرة مباشرة على مقربة من منطقة الجزاء