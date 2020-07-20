شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: باهر المحمدى دون المستوى ولا يصلح للقطبين أو المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن باهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلي، لا يستطيع اللعب فى صفوف القلعة الحمراء.

وقال نجم الأهلى والزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية: "باهر المحمدى لاعب دون المستوى على الإطلاق ولا يصلح للعب فى منتخب مصر، وأيضا الأهلى أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك ولم يشارك حتى فى مباراة ودية".

وأضاف إبراهيم سعيد: "لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وأستغرب من مفاوضات الأهلى مع الإسماعيلى لضمه ورصد مبلغ مالى كبير".

وأوضح إبراهيم سعيد، أن معظم المدربين المصريين الذى تعامل معهم كانوا "منفسنين" عكس الأجانب، قائلا: "محمد عامر ومختار مختار من هؤلاء المدربين "المنفسنين"، وهذه طباع لديهم بأنهم يشعرون بالغيرة من النجوم، ولا يوجد مدرب مصرى يريد نجم معه فى الفريق".

وأضاف إبراهيم سعيد: "المدرب الأجنبى يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللاعب النجم، لأنه ينظر إلى أن نجاح اللاعب من نجاحه هو شخصيًا وهذه الاحترافية".

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وانتقد إبراهيم سعيد، تصريحات الفرنسى باتريس كارتيرون، قائلا: "تصريحات كارتيرون خاطئة بشكل كبير، وأضاع الحماس لدى اللاعبين عند استئناف البطولة الشهر المقبل، والزمالك فريق كبير لا يجب أن تخرج هذه التصريحات من المدير الفنى الفرنسي".

وأضاف: "الأهلى فى أكثر من موسم كان بعيد عن الدورى ولكنه بإصرار والحماس عاد وحصل عليه، كان يجب على كارتيرون أن يمنح اللاعبين الحماس والتركيز".

وأكد إبراهيم سعيد، أن الفارس الأبيض هو المنافس الحقيقى للمارد الأحمر، وسيعود بقوة عند استئناف بطولة الدورى العام.

وتابع نجم الأهلى والزمالك: "مباراة سموحة والفوز بخماسية للزمالك ليست مقياس لكى تضع عليها الجماهير البيضاء الآمال للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويجب النظر إلى مستوى اللاعبين عقب مرور 4 مباريات".

وأضاف: "المقاولون قدم دور أول جيد ولكنه فى النهاية سيحتل المركز الخامس لبطولة الدوري، والزمالك سيحتل على المركز الثاني".