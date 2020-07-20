شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يستدرجون أسوان وديا بإستاد عثمان أحمد عثمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته لاستضافة نظيره أسوان، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان في أولى وديات ذئاب الجبل استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي، على أن تعود المسابقة من جديد في السادس من أغسطس المقبل.

فى سياق آخر، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفاً فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة.

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وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائى تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.