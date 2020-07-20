شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تشيد بالقرعة وتتطلع إلى موسم كروي مثير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حفل بسيط من مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، رُسمت ملامح الموسم الجديد 2020-2021 الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في بطولتي دوري وكأس الخليج العربي.

أشاد جمال حامد المري نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية بفكرة إقامة مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد في مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع عرفاناً بجهود المخلصين من خط دفاعنا الأول وقال «مرت القرعة في سلاسة وسهولة وأتمنى أن تكون هذه أولى خطوات الموسم الجديد، القرعة كانت متزنة وعادلة، وستحقق الإثارة المرجوة منها».

وأشاد حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، بمشاركة الأندية عبر تقنية التواصل المرئي وأضاف: «أشكر الإخوة في لجنتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية المحترفة الذين ساهموا في وضع روزنامة الموسم وأتمنى التوفيق للجميع في الموسم الجديد».

ومن جانبه، عبر الدكتور عبدالله موسى البلوشي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شكره وامتنانه لرابطة المحترفين الإماراتية بعد مشاركته ممثلاً لخط الدفاع الأول في عملية سحب قرعة دوري وكأس الخليج العربي للموسم 2020/2021، وأضاف: «هذه المبادرة الطيبة التي تدل على تكاتف جميع أطياف المجتمع لمواجهة جائحة كورونا».

ومن جهة أخرى، قال ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي «نُثمن المجهودات الجبارة التي تقوم بها رابطة المحترفين الإماراتية والتي تستحق عليها الإشادة والتقدير خاصة خلال الظروف الصحية الراهنة، وبالرغم من هذهِ الأوضاع الصعبة وجدنا منهم التفاني والاجتهاد والعمل الدؤوب الذي تكلل أمس بسحب القرعة».

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وأشاد مشرف الفريق الأول بنادي الوحدة عبدالسلام جمعة بمبادرة الرابطة بتكريم خط الدفاع الأول من خلال إجراء مراسم القرعة وأكد أن القرعة جاءت جيدة، مشدداً على أن من يريد أن ينافس على البطولات عليه أن يكون جاهزاً لمواجهة جميع الفرق، سواء على صعيد بطولة دوري الخليج العربي، أو كأس الخليج العربي.

ومن جانبه، وصف حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي بالمتوازنة، وقال: «المنافسة ستكون قوية وصعبة بين جميع الفرق هذا الموسم في مسابقتي الدوري والكأس».

فيما أكد عبدالله الغيلاني رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم على استعداد فريقه وقال «مستعدون للموسم الرياضي الجديد، ونريد تقديم مستوى وأداء ممتع ومرضٍ لجماهيرنا» وأضاف «القرعة مثل عادتها تخدم كل الأندية وتدار بطريقة نظامية على أعلى مستوى والمهم أن نكون مستعدين لكل المواجهات دون التركيز على من سنلاعب في بداية المشوار أو في نهايته».

أما ناصر اليماحي رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة فقال إن هدفهم أن يظهر الموسم بالصورة التي تليق بفريقه متجنباً سيناريو الأعوام السابقة وضمان البقاء بدوري المحترفين.

وبدوره، أشاد عبدالله سعيد البدواوي المدير التنفيذي ومشرف الفريق الأول للكرة بنادي حتا بالجهود الاستثنائية لخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كوفيد 19» من الأطقم الطبية والشرطية والقوات المسلحة والدفاع المدني، والإسعاف وفرق التعقيم وفرق النقل وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات جائحة «كورونا» وذلك منذ اليوم الأول للأزمة.

وأكد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للتحضير بأفضل شكل ممكن لجميع المباريات التي سيخوضها الفريق في الموسم الجديد، وذلك في تعليقه على مراسم قرعة بطولتي دوري وكأس الخليج العربي التي وضعت فخر أبوظبي في مواجهة النصر في الجولة الأولى من الدوري وأمام اتحاد كلباء في الدور الأول من مسابقة الكأس.