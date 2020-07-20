الوحدة يقدم مدربه فوتا ومهاجمه ماتفيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قدم نادي الوحدة لكرة القدم، أمس الأحد، عبر مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو، المدرب الهولندي ماركا فوتا المدير الفني الجديد ل«العنابي» والمهاجم السلوفيني تيم ماتفيز الذي تم التعاقد معه لمدة موسمين.

وكشف عبدالسلام جمعة مدير الفريق الأول ل«العنابي»، عن أن التعاقد مع المدرب فوتا جاء بعد دراسة متأنية، لافتاً إلى أن المدرب الهولندي الجديد ليس بغريب عن نادي الوحدة؛ حيث سبق له العمل في أكاديمية النادي.

وقال جمعة إن التعاقد مع المهاجم الجديد تيم ماتفيز لمدة سنتين، مشيراً إلى أن قائد منتخب سلوفينيا لن يواجه صعوبة بالانسجام مع اللاعبين سريعاً.

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وشدد مدير فريق الوحدة على أن النادي لن يستعجل بالتعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع حتى يكون الاختيار مميزاً وإضافة للفريق.

من جانبه، أعرب المدرب مارك فوتا، عن سعادته للقيام بمهمة تدريب الفريق الأول بعد مرور عام على العمل في أكاديمية النادي، موجهاً شكره إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة على الثقة، مؤكداً أنه سيجتهد مع الفريق في البطولات المحلية وتكملة العمل الجيد في دوري أبطال آسيا.

بدوره، قال المهاجم تيم ماتفيز إنه سعيد بالترحيب الذي وجده في نادي الوحدة منذ اللحظة الأولى لوصوله، وأشار إلى أنه معجب بمنشآت النادي، مما يعطي انطباعاً جيداً، مؤكداً أنه سيعمل بكل طاقته لتحقيق الإنجازات مع «العنابي». وفي ختام المؤتمر قدم نادي الوحدة اللاعب تيم رسمياً لوسائل الإعلام على أن يرتدي الرقم 9.