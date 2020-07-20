شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يتعثر في فيرونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخرج أتلانتا نفسه منطقياً من الصراع على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد اكتفائه بنقطة التعادل بأداء عادي على أرض فيرونا 1-1، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين.
وفرض أتلانتا نفسه كأحد أفضل الفرق في القارة العجوز من حيث النتائج والأداء، وراكم الأرقام القياسية الشخصية إن كان من حيث عدد الانتصارات (بلغت تسعة توالياً) أو الأهداف المسجلة، وأصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري يصل إلى 93 هدفاً في 33 مباراة، لكن بتعادله مع فيرونا ابتعد عن صدارة يوفنتوس بفارق 6 نقاط، قبل مباراة الأخير أمام لاتسيو التي أقيمت أمس.
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