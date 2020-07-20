هاميلتون بطل جائزة المجر للفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون، أمس الأحد، بجائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، متوجاً نهاية أسبوع مثالية بمعادلة رقم قياسي للسائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر، بعدد الانتصارات في السباق ذاته.

وواصل هاميلتون فرض هيمنته، وهيمنة فريقه مرسيدس على البطولة، بتحقيقه فوزه الثاني توالياً في 2020، والثامن على حلبة هنجارورينج المجرية، معادلاً رقماً قياسيا حققه شوماخر، لكن في جائزة فرنسا (8 انتصارات).