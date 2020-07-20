حتا يتعاقد مع ديدا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي حتا عن تعاقده مع حارس مرمى الشارقة السابق أحمد محمود محمد «ديدا» وذلك ضمن مساعيه لتعزيز صفوفه استعداداً لموسم 2020-2021. ويعد ديدا صاحب 31 عاماً من الحراس الجيدين أصحاب الخبرة،لكنه لم يظهر كثيراً مع الشارقة بسبب تألق عادل الحوسني. وبدأ أحمد محمود الملقب ب«ديدا» نسبة إلى حارس مرمى منتخب البرازيل الشهير نيلسون ديدا مسيرته مع الشباب، ثم خاض تجارب مع الوصل وشباب الأهلي وبني ياس والشارقة.

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