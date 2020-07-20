شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يهزم ليستر ويقدم هدية أوروبية لليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق توتنهام فوزاً كبيراً على ضيفه ليستر سيتي 3-0 أمس الأحد في الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليقدم هدية قيمة لمانشستر يونايتد الذي يلعب الأربعاء مع ضيفه وست هام.
وسجل جيمس جاستن وهاري كين «هدفين» أهداف توتنهام.
وتقدم توتنهام إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة، في حين بقي ليستر سيتي رابعاً برصيد 62 نقطة، وهو نفس رصيد اليونايتد الذي يملك فرصة الصعود لهذا المركز منفرداً والذي يعد مهماً كونه يؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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