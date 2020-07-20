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توتنهام يهزم ليستر ويقدم هدية أوروبية لليونايتد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق توتنهام فوزاً كبيراً على ضيفه ليستر سيتي 3-0 أمس الأحد في الأسبوع 37 من لكرة القدم ليقدم هدية قيمة لمانشستر يونايتد الذي يلعب الأربعاء مع ضيفه وست هام.

وسجل جيمس جاستن وهاري كين «هدفين» أهداف توتنهام.

وتقدم توتنهام إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة، في حين بقي ليستر سيتي رابعاً برصيد 62 نقطة، وهو نفس رصيد اليونايتد الذي يملك فرصة الصعود لهذا المركز منفرداً والذي يعد مهماً كونه يؤهل للمشاركة في .

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