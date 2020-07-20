شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة تكشف غياب التنسيق بين «المنتخبات» والرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم
كشف سحب قرعة دوري الخليج العربي، وتأكيد الموعد السابق لبداية المسابقة في الثامن سبتمبر/أيلول المقبل، عن تضارب وسوء تنسيق بين لجنة المنتخبات ورابطة المحترفين الإماراتية.
وأعلنت رابطة المحترفين منذ أسابيع عن موعد بداية الموسم ليكون في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، مع مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، بينما تقررت إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي في الثامن منه.
لكن اللافت هو أن لجنة المنتخبات أعلنت قبل أيام إقامة مباراتين وديتين لمنتخبنا الوطني يومي الرابع والثامن من سبتمبر/أيلول أيضاً، مع الأردن وطاجيكستان، وتوقع البعض أن تتم إعادة تعديل برمجة الدوري، لكن حفل سحب القرعة شهد تثبيتاً للموعد المعتمد من قبل في الثامن من سبتمبر/أيلول.
وبناء عليه، يتضح أن ما حصل يعتبر بمثابة تضارب وسوء تنسيق بين المسؤولين عن لجنة المنتخبات، وبين القائمين على برمجة الموسم في الرابطة، علماً بأن «فنية الرابطة» كانت قد أصدرت أجندة واضحة المعالم حددت فيها كل تفصيل خاص بالمسابقات ومواعيد تجمعات المنتخبات الوطنية التي تم تقديمها من قبل لجنة المنتخبات.
أبرز المواجهات
أما على صعيد حفل سحب القرعة الذي جاء مميزاً على مستوى تكريم عناصر «خط الدفاع الأول»، فقد أفرز العديد من المواجهات الصعبة أو «القمم الكروية» التي سيكون أبرزها في المرحلة السادسة التي ستشهد 3 قمم من العيار الثقيل، وهنا أقوى المباريات:
الجولة الأولى: النصر ـ الجزيرة، الجولة الثانية: شباب الأهلي ـ العين، الجولة الثالثة: العين ـ الشارقة/ الوحدة ـ شباب الأهلي/ النصر ـ الوصل، الجولة الخامسة: الجزيرة ـ الشارقة، الجولة السادسة: الوصل ـ العين/ الشارقة ـ النصر/ شباب الأهلي ـ الجزيرة، الجولة السابعة: العين ـ الوحدة، الجولة الثامنة: الشارقة ـ شباب الأهلي، الجولة التاسعة: الجزيرة ـ الوحدة، الجولة 10: النصر ـ العين، الجولة 12: النصر ـ الوحدة/ الوصل ـ شباب الأهلي، الجولة 13: شباب الأهلي ـ النصر.
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