القرعة تكشف غياب التنسيق بين «المنتخبات» والرابطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



كشف سحب قرعة دوري الخليج العربي، وتأكيد الموعد السابق لبداية المسابقة في الثامن سبتمبر/أيلول المقبل، عن تضارب وسوء تنسيق بين لجنة المنتخبات ورابطة المحترفين الإماراتية.

وأعلنت رابطة المحترفين منذ أسابيع عن موعد بداية الموسم ليكون في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، مع مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، بينما تقررت إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي في الثامن منه.

لكن اللافت هو أن لجنة المنتخبات أعلنت قبل أيام إقامة مباراتين وديتين لمنتخبنا الوطني يومي الرابع والثامن من سبتمبر/أيلول أيضاً، مع الأردن وطاجيكستان، وتوقع البعض أن تتم إعادة تعديل برمجة الدوري، لكن حفل سحب القرعة شهد تثبيتاً للموعد المعتمد من قبل في الثامن من سبتمبر/أيلول.

وبناء عليه، يتضح أن ما حصل يعتبر بمثابة تضارب وسوء تنسيق بين المسؤولين عن لجنة المنتخبات، وبين القائمين على برمجة الموسم في الرابطة، علماً بأن «فنية الرابطة» كانت قد أصدرت أجندة واضحة المعالم حددت فيها كل تفصيل خاص بالمسابقات ومواعيد تجمعات المنتخبات الوطنية التي تم تقديمها من قبل لجنة المنتخبات.