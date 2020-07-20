الجزيرة يعود لتدريباته استعداداً للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، الحالة البدنية والعمل الكبير للاعبي الفريق خلال فترة السابقة، وذلك تزامناً مع عودة الفريق إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 2020-2021، حيث عاد فخر أبوظبي إلى مركز التدريب في قصر الإمارات ضمن مجموعات صغيرة من اللاعبين هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي بعد تعليق دوري الخليج العربي جراء تفشي جائحة كورونا.

وتطبيقاً لتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي، قاد كايزر وفريقه المعاون التدريبات بحضور مجموعات مكونة من 12 لاعباً فقط في كل حصة تدريبية؛ حيث أشاد المدرب الهولندي بالتزام لاعبيه ومجهوداتهم خلال الفترة السابقة، كما ثمّن جميع الجهود التي بذلت لضمان العودة الآمنة للنشاط الرياضي.

وقال كايزر: "كانت الفترة الماضية طويلة وصعبة للجميع، من اللاعبين وفريق العمل والجمهور، ولكني أتحدث بالنيابة عن الفريق عندما أقول مدى فخرنا بالدعم الذي تلقيناه ومدى الوحدة والتكاتف التي أظهرها أفراد المجتمع".

وأضاف: "تعامل فريقنا مع هذا الأمر بإيجابية واحترافية، مع الحفاظ على مستويات عالية من اللياقة البدنية من خلال الالتزام بجداول التمارين المنزلية التي وفرها النادي، كما بقينا على اتصال بشكل منتظم للحفاظ على معنويات الفريق مرتفعة".

وأكمل المدرب الهولندي: "عودة الفريق إلى التدريبات أمر رائع، ندرك أن هذا الأمر لم يكن ليحدث بين ليلة وضحاها، بل نتاج لعمل كبير من خلف الكواليس من قبل الكثيرين داخل النادي، وشركائنا وأفراد مجتمع أبو ظبي، ونحن فخورون بهذا الدعم لمساعدتنا على العودة".

وبعد أربعة أشهر على توقف النشاط الرياضي، عاد قائد الفريق علي حصيف إلى التدريبات موجهاً رسالة إلى الجمهور قائلاً: "كانت الفترة الماضية عصيبة، وكان علينا الحفاظ على تركيزنا، وقد عمل الطاقم التدريبي بجهد كبير لوضع الخطط التدريبية للحفاظ على لياقتنا خلال هذه الفترة، كما ساعدتنا أيضاً رسائل الدعم من الجمهور والتي أسهمت في الحفاظ على معنويات الفريق".

وأضاف: "علينا الآن أن نظهر تقديرنا لمجتمع أبو ظبي ومشجعينا ونعمل بكل طاقتنا خلال هذه الفترة قبل بدء الموسم، ففترة الإغلاق وتوقف نشاط كرة القدم جعل الجميع متعطشون إلى النجاح ونتطلع إلى انطلاق الموسم الجديد".

ولضمان العودة الآمنة للتدريبات، أجرى النادي اختبارات لفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والطاقم التدريبي، بالتعاون مع شريك النادي المتميز مستشفى "هيلث بوينت"، بينما تدعم شركة "بريمير موتورز" النادي كشريك للتحضير للموسم من خلال تقديم الدعم اللوجستي مع استعداد النادي لعودة الدوري في شهر سبتمبر المقبل.