برشلونة يكتسح ألافيس في ليلة تاريخية لميسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى برشلونة الموسم باكتساح مضيفه ألافيس 5-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في ختام المرحلة 38 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن المباراة كانت هامشية لبرشلونة الذي خسر معركة اللقب لصالح ريال مدريد، فإنها كانت مهمة معنوياً لاستعادة ضحكته بعد سقوطه في المرحلة الماضية أمام أوساسونا 1-2 في الكامب نو، وقبل لقاء نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وسجل الشاب انسو فاني وليونيل ميسي هدفين، ولويس سواريز وسيميدو أهداف برشلونة في المباراة التي كانت مهمة لميسي لرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 25 هدفاً، كما وصل إلى الهدف رقم 1000 على صعيد التسجيل والصناعة.

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ"الليجا" يصنع تمريرات حاسمة في موسم واحد(21 أسيست) متفوقاً على زميله السابق تشافي صاحب 20 تمريرة حاسمة.

وقال ميسي بعد نهاية اللقاء:"لم يكن لدينا موسم رائع على مستوى الأداء لكن اليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام ، لقد إنتقدنا أنفسنا خلف الأبواب المغلقة، لم يكن لدينا موسم رائع، لا يجب أن نُهزم من أي فريق ويجب أن نكون منظمين بشكل أكبر".

وتابع: ليس من الضروري ارتداء شارة القيادة لإدراك أننا يجب أن نكون أكثر انتظاماً،كما قال المدرب سيتين يجب أن نستغل الأوقات التي نكون فيها جيدين في المباراة.