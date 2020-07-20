«الرياضات الإلكترونية» تشيد بالتعاون مع وزارة التسامح والاتحاد الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التسامح والتعايش الإماراتية والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، والتي تهدف لتنظيم أطر التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بدعم قيم الحوار والتعايش والأخوّة الإنسانية، وتعزيز التسامح لدى كافة ممارسي ومنظمي وجمهور الرياضات الإلكترونية.

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، ورئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفريق عمل الوزارة، على الجهود التي قاموا بها في الشهور الأخيرة، والتي أثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بالاتفاقية التاريخية، والتي ستفتح المجال واسعاً لتعاون أكبر بين الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية والجهات الحكومية، ليس في دولة الإمارات فقط، بل العالم أجمع.

وأضاف الشيخ سلطان بأن مثل هذه الاتفاقيات تعزز من مكانة الرياضات الإلكترونية حول العالم، وتبرز قيمتها والتي ظهرت بشكل قوي خلال أزمة «كورونا»، وصولاً إلى الهدف الأساسي وهو الحصول على الاعتراف الرسمي، وإدراج بطولاتها في كافة المنافسات الرسمية العالمية.

ومن جانبه أكد سلطان سالم بن ثعلوب الدرعي، نائب رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بأن الاتفاقية أتت لكي ترسل رسالة إلى العالم بأن الرياضات الإلكترونية ليست سلبية أو مضرة، بل أصبحت وسيلة للتواصل مع الطرف الآخر، وتعزز قيم التسامح والتعارف بين الشعوب، من خلال البطولات العالمية، والتي تشهد مشاركة كافة اللاعبين من حول العالم.

وبدوره قال المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، إن مثل هذه الخطوة سوف تُسهم في تعريف المجتمعات حول العالم بالرياضات الإلكترونية وأهدافها السامية بعيداً عما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الطاهر أن مذكرة التفاهم هي مثال على التعاون بين الجهات الحكومية والرياضية، خاصة الرياضات الإلكترونية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الوحشي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، إن الاتفاقية تؤسس لمستقبل جديد في عالم الرياضات الإلكترونية، والتي تحظى باهتمام متزايد حول العالم، آملاً بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي المركز العالمي المستقبلي للرياضات الإلكترونية.