«الأولمبية» تحتفي بمسبار الأمل على منصات التواصل الاجتماعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية بمناسبة اقتراب إطلاق مسبار الأمل الذي ينطلق صباح الاثنين في رحلته لاستكشاف المريخ بطريقتها الخاصة؛ حيث أعادت نشر الصور والمقاطع المرئية لمشروع استرو اولمبيكس التابع لوكالة ناسا الفضائية بصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي والذي يضع إنجازات الرياضيين الأولمبيين في منظور كوني.

وتفاعلت اللجنة مع هذا الحدث البارز من خلال تقديم جانب مشترك بين قطاعي الرياضة والفضاء من خلال المشاريع والدراسات التي قدمتها وكالة ناسا الفضائية للاحتفاء بالرياضيين تزامناً مع انطلاق دورات الألعاب الأولمبية، وذلك من أجل استثمار الفرصة للتعبير عن مدى فخرنا وحبنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة، في هذا التوقيت المفعم بالأمل والتفاؤل بنجاح أول تجربة للإمارات والعالم العربي باستكشاف الكواكب.

وحرصت اللجنة على تقديم لمحات تاريخية مميزة عن الرياضيين الأولمبيين من منظور كوني، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة في ذلك الجانب، بهدف الاحتفاء بجهود الإمارات التي أبهرت العالم بأهدافها وغاياتها السامية التي تستهدف خدمة البشرية في جميع مناحي الحياة، لاسيما أن الإنجاز الكبير للدولة بإطلاق مسبار الأمل في رحلته لاستكشاف المريخ، إنما يضاف لسجلها الحافل بالنجاحات ويعكس قيمة ومكانة العلم والمعرفة ليس لدى أبناء الإمارات فحسب؛ بل على مستوى الوطن العربي بالكامل.