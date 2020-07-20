معسكران تدريبيان داخليان لمنتخب ناشئي اليد تحضيراً للآسيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات لكرة اليد برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة آسيا بكازاخستان في شهر أكتوبر من العام الجاري، المؤهلة لنهائيات كأس العالم باليونان في 2021.

وأقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، الخطة التي تقدم بها الجهاز الفني للمنتخب والتي تتضمن معسكرين داخليين في شهر أغسطس، وتجمعات أسبوعية عدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مع مباريات عدة وتجارب ودية في نهاية سبتمبر وخلال النصف الأول من شهر أكتوبر.

وقال قاسم عاشور، المدير الفني للمنتخب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: «البرنامج سيبدأ في الخامس من أغسطس المقبل، بتجمع لمعسكر داخلي في دبي، مدته 10 أيام، يتدرب الفريق خلاله على فترتين يومياً، ونعول عليه في تعويض اللاعبين عن فترة التوقف الطويلة، والتركيز على الجانبين البدني والفني لرفع كفاءتهم، ولدينا قائمة تضم 30 اسماً لأبرز اللاعبين والمواهب في الدولة، سنستدع 20 منهم، ونترك 10 على سبيل الاحتياط، والتجمع الأول سيستمر من 5 إلى 15 أغسطس، ويأخذ اللاعبون راحة من 15 إلى 20 أغسطس، ثم نتجمع مرة أخرى لمدة 10 أيام أخرى في معسكر ثان». مؤكداً أنه سيخضع كافة اللاعبين للإجراءات الاحترازية لتوفير كل وسائل الوقاية الصحية لهم.

وعن شهري سبتمبر وأكتوبر وخطة المنتخب فيهما، أوضح عاشور: «البرنامج يتضمن تجمع مدته 3 أيام في نهاية كل أسبوع هي الخميس والجمعة والسبت، لأننا نرغب في ترك اللاعبين للدراسة، وللتدريب والمشاركة مع أنديتهم في المسابقات المحلية، وهذه الخطة تستجيب للظروف، وسنحرص في شهري سبتمبر، وأكتوبر على خوض بعض المباريات مع عدد من أندية بالدولة، لإكساب اللاعبين الخبرة المناسبة، وتجهيزهم للنهائيات، وسنتأكد من وصولهم لأعلى مستوى قبل السفر إلى البطولة التي ستقام في 20 أكتوبر».

وحول نظام البطولة الآسيوية وعدد الفرق المتأهلة منها إلى النهائيات، يقول: «الدور الأول سيكون عبارة عن دوري مجموعات، وننتظر إجراء القرعة في الفترة المقبلة لنتعرف إلى المجموعة التي سنقع فيها؛ بحيث تضم المجموعة 4 فرق، ثم يتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويتأهل الفائزان بالتوالي إلى نصف النهائي، ومنه إلى النهائي للفائزين، وسيتم اختيار 5 منتخبات من آسيا لتمثيلها في مونديال اليونان، ونحن لدينا أمل في أن نكون أحد تلك المنتخبات».