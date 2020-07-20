«أبيض الناشئين» يُدشن معسكره الداخلي بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً السبت معسكره الداخلي بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس للناشئين المقررة في مملكة البحرين للفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

وأدى أبيض الناشئين أولى حصصه التدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد، وذلك بمشاركة 27 لاعباً هم: سلطان عادل محمد وسيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء)، علي كريم رمضان (الإمارات) مطر سالم الحوسني ومحمد أحمد الحارثي (بني ياس)، منصور عبدالرحيم محمد وزايد خميس مسعود وعلي محمد المعمري ومحمد خالد قطبة وأحمد محمد المرزوقي (الجزيرة)، إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة)، سعيد جمال محمد وأحمد محمد البلوشي ويوسف إبراهبم البلوشي، (شباب الأهلي)، عبدالعزيز أحمد العلي (عجمان)، أحمد عبدالله البادي وخالد علي الحساني وحمد محمد الدرمكي (العين)، سعيد سالم المقدمي (الفجيرة) جمال خليفة السعدي (النصر)، منصور صالح برغش وعوض محمد الكثيري وعبدالله أحمد منصور (الوحدة)، سعود محمد المري وعبدالله أحمد جعفر ومحمد عبدالسلام عيسى (الوصل).

حضر المران عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الذي حرص على التحدث مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين؛ حيث أشاد بالجهود التي بذلوها خلال فترة توقف النشاط الرياضي من خلال تنفيذهم لبرنامج التدريبات عن بُعد والتزامهم التام ببنود البروتوكول الصحي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم.

من جهته أنهى لاعبو منتخبنا للناشئين اليوم فحوصاتهم الطبية الشاملة التي أجريت لهم في مستشفى القرهود الخاص تحت إشراف لجنة الطب الرياضي في إطار حرصها على التأكد من سلامة اللاعبين.