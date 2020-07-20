عيسى يثمن مكرمة حاكم الشارقة لنادي دبا الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص ثلاث قطع أراض جديدة لنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي للملاعب الرياضية والمرافق حيث تأتي امتدادًا لرعايته الفائقة واهتمام سموه الدائم بأندية الإمارة الباسمة والرياضة وأبنائه الرياضيين وتقديم الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي الذي يجد كل التقدير.

وأضاف: «لا يسعنا نحن في مجلس الشارقة الرياضي إلا أن نقدم خالص شكرنا وعظيم امتناننا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومكرماته السخية للمجلس والأندية التابعة له من أجل رفع راية الرياضة في الإمارة بما يحفز الجميع لمواصلة العطاء ورفع درجات الطموح من أجل ترجمة كل ذلك بما يقود إلى تحقيق الإنجازات حيث تعتبر توجيهات سموه بمثابة منارة للرياضة والرياضيين والمؤسسات الرياضية وتهيئة للأجواء التي تزيد من فرص الإبداع والتفوق وبما تملكه هذه المؤسسات أيضاً من بنى تحتية وإمكانيات كبيرة ومرافق مجهزة بأحدث الآلات والأدوات بالإضافة إلى مرافق رياضية جديدة على أعلى المستويات تخدم تطلعاتها الحالية والمستقبلية».

واستطرد: «كما نتوجه بالشكر والتقدير لدائرة الأشغال العامة ممثلة في المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة للتفاعل السريع والاستعداد لتجهيز المطلوب وإنشاء الملاعب وكذلك المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة لتحديد الأراضي واعتمادها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة».

وبدوره، قال إبراهيم سعيد بغداد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن: «باسمي وباسم نادي دبا الحصن وأهالي المدينة الفاضلة نرفع كل معاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية وعلى رعايته للشباب وللرياضة في إمارتنا الباسمة خاصة في مدينة دبا الحصن».