شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: لا يوجد حارس مصري يستحق الاحتراف وتدريب الحضري للمنتخب تهريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، رأيه في أبرز الحراس المصريين داخل الدوري المصري وكذلك الحارس يستحق الاحتراف في أوروبا، وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد حارس مصري يستحق الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية رغم وجود حراس جيدين أمثال محمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم جنش".

وتابع: "محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة ولكن الأزمة في سنه..محمد الشناوي سنه كبير ومن الصعب انضمامه لاي فريق في أوروبا بسبب ذلك".

علق زكي عبد الفتاح عن اقتراب عصام الحضري، حارس النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، من تدريب المنتخب في الفترة الماضية ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

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وقال زكي عبد الفتاح: "لا يوجد أي عداوة بيني وبين عصام الحضري، ولكن لو الحضري تولى ذلك المنصب يعتبر ذلك تهريج"، وأوضح: "عصام الحضري لا يمتلك أي خبرات نهائيا لذلك إذا تولى فيعتبر ذلك تهري