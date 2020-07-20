شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: الخطيب مثلى الأعلى وطولان رفض ضمي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن بدايته مع كرة القدم، قائلا: بدايتي مع الكرة عن طريق الكرة الشراب في الشارع وخالي هو من علمني مهارات كرة القدم، وقال عبد الستار صبري في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت : ذهبت للاختبار في الأهلي ونجحت مع مختار مختار الذي كان يقود الفريق ولكنني رحلت بسبب سني الذي كان يفوق المرحلة العمرية بـ4 شهور وبكيت من مقر الأهلي حتى الوصول للمنزل.

تابع صبري : خضت الاختبارات في الزمالك بعدما طلب أسامة نبيه مني اللعب للأبيض ولكن حلمي طولان رفض انضمامي لصفوفه بسبب ضعف بنياني، مضيفا : وجدت اهتمام في المقاولون العرب وصعدت للفريق الأول في سن 18 سنة وحصلت على بطولة أفريقيا مع المقاولون.

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وأكد عبد الستار صبري انه اهلاوي قائلا : أشجع الأهلي وحضرت مباراة الأهلي والزمالك 4/2 وقت وجود محمود الخطيب، مشددا على أن الخطيب مثله الأعلى في كرة القدم، متابعا: لن أنسى عندما تولى منصب مدير المنتخب وقالي انت لاعب كويس وهتبقى حاجة كبيرة وأكيد كنت مبسوط ان الخطيب متواجد معانا في المنتخب".

أردف: "الخطيب كان بينطق غطاء زجاجة المياه الغازية وهو اللي علمني أصوب الكرة على المرمى من أول لمسة.