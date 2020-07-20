شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية ومروان محسن يقترب من التجديد للأهلي.. فى موجز الرياضة بتلفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تلفزيون الخليج 365 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجزا رياضيا جديدا لعرض الأحداث والمستجدات التي شهدتها الساحة الرياضية اليوم محليًا وعالميا، والذي قدمه الزميل هشام عبد التواب والزميلة حور محمد، وأعده الزميل تامر إمام.

بدأ الموجز بخبر فوز فريق الزمالك على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم، وهي أول مباراة يخوضها الزمالك منذ فترة توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى بدني جيد، وهو ما لاقى استحسان المدير الفني باتريس كارتيرون، الذي قام بإجراء عدة تغييرات خلال المباراة للاطمئنان على جميع لاعبي الفريق.

أهداف الزمالك الخمسة أحرزها يوسف أوباما 3 أهداف، وهدف واحد لكل من أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وفي سياق متصل، أصيب اللاعب طارق حامد مدافع فريق الزمالك، خلال مباراة سموحة الودية، وبعدها قام المدير الفني بتغييره خوفا من تفاقم الإصابة.

وقام طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، بفحص اللاعب على الفور، وتم تشخيص الإصابة بأنها شد عضلي بسيط وسيخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي.

وأوضح الطبيب أيضا أن مصطفى فتحي وكريم بامبو انتظما داخل معسكر الفريق بمدينة برج العرب بعد التأكد من شفائهما من فيروس كورونا.

كما ألقى الموجز الضوء على قرار النادي الأهلي بتأجيل مباراته الودية أمام سموحة لمدة 24 ساعة، والتي كان مقررا لها يوم الخميس المقبل، لتقام يوم الجمعة.

السبب في التأجيل هو أن موعد المباراة يتزامن مع توقيت احتفالية النادي بافتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد، وبالتالي فإنه سيكون من الصعب متابعة المباراة وإذاعتها.

وعلى الفور، قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإبلاغ مسؤولي سموحة بتأجيل المباراة.



موجز الرياضة

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كما تطرق الموجز لتصريحات تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، الذي كشف عن اقتراب اللاعب من تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تمسك المدير الفني رينيه فايلر باللاعب.

وكيل اللاعب قال أن هناك جلسة خلال أيام قليلة مع أمير توفيق مدير التعاقدات، سيتم خلالها الاتفاق على المقابل المادي، نافيا ما أثير حول مغالاة اللاعب في مطالبه المادية.



موجز الرياضة

وأيضا من داخل النادي الأهلي، أشاد رينيه فايلر المدير الفني للفريق بأداء اللاعب صالح جمعة، وهو أول تصريح إيجابي من جانب فايلر تجاه اللاعب الذي كان بعيدا عن حسابات الفريق طوال الفترة الماضية.

فايلر أكد في حديثه مع مساعديه أن صالح جمعة يستطيع ان يحجز مكانه داخل الفريق خلال الفترة المقبلة إذا حافظ على مستواه وتركيزه، وطلب أيضا من اللاعب مواصلة التدريب بجدية وكذلك الالتزام داخل الملعب وخارجه.

صالح جمعة شارك بمستوى جيد مع الفريق في المباراة التجريبية قبل يومين، حيث شارك لمدة 45 دقيقة، بجانب التزامه في التدريبات منذ عودة الفريق من توقف النشاط.

وعلى الصعيد العالمي، أكد الموجز أن صحيفة 90 min الناطقة باللغة الفرنسية، رشحت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2020 والتي تُمنح من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتوقعت الصحيفة أن يتنافس 6 لاعبين على الفوز بجائزة "الكرة الذهبية " التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وأبرز المرشحين هم: روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيفن دي بروين وكيليان مبابي، بجانب محمد صلاح.

وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قد فاز بهذه الجائزة العام الماضي بعد منافسة قوية مع رونالدو و فان دايك.

وعالميا أيضا، أكدت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي قد يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قرابة 11 موسم من رحيله في صيف 2009 عن صفوف مانشستر يونايتد.

التقارير تشير إلى أن رونالدو هذه المرة سيرتدي قميص نادي نيوكاسل يونايتد.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن كريستيانو رونالدو اتفق شفيهًا مع المسئولين المنتظرين لنادي نيوكاسل يونايتد، والذين يقتربون بشكل كبير من الاستحواذ على النادي وهم مستثمرين سعوديين.