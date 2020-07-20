شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أشرف بن شرقى ليس له بديل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن الزمالك قدم مباراة قوية تكتيكيا خاصة في الأداء الحركي للاعبين داخل الملعب وعبر عن نفسه في مباراة سموحة الودية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت : كل لاعب يحاول التعبير عن نفسه وأى أن الزمالك في الشوط الأول لم يكن أفضل من ذلك.

وأوضح: الزمالك حقق مكاسب عديدة مثل تألق أوباما وعبد الشفي وحازم امام واسلام جابر، مشددا على أن الزمالك قدم كرة جماعية جيدة للغاية وشعار الزمالك اليوم هو الأداء الجماعي، كما أثنى جعفر على يوسف أوباما ظهر بشكل جيد أمام سموحة وعبر عن نفسه، خاصة بعد تألقه اللافت في المباراة وتسجيل 3 أهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تعويض لاعب مثل أشرف بن شرقي بسبب إمكانياته وطريقة تفكيره داخل الملعب.

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فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة سريعة مع محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك قبل المباراة الودية التي جمعت الزمالك وسموحة اليوم وانتهت بفوز الزمالك 5/1، وشارك أبو جبل في 70 دقيقة من المباراة، التي أقيمت في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري، حيث منح كارتيرون 4 نصائح لمحمد أبو جبل قبل المباراة.

وقال كارتيرون لابو جبل انه سيشركه في 70 دقيقة من المباراة فقط لكي يكتسب حساسية المباريات عقب فترة التوقف وخوفا من تعرضه لاي إصابة عضلية، كما طلب كارتيرون من حارس الزمالك ضرورة العودة للانسجام مع زملاءه مرة أخرى عقب ملاحظته ان الحارس دائم التواجد في غرفته بخلاف أوقات التدريبات.

كما طالب كارتيرون أبو جبل بالحفاظ علي شباكه نظيفه في مباراة اليوم لان هذا سيكون عنصر مهم في منح الفريق ثقة في بداية فترة العودة، اما اخر التعليمات فتمثلت في ضرورة الحديث الدائم مع المدافعين وبث الحماس في لاعبي الفريق ومنجهم تعليمات طوال المباراة للحفاظ علي ثبات الفريق.