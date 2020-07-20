شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: أتمنى تتويج الإسماعيلى بالدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، عن أمنيته في التتويج ببطولة مع الدراويش في الموسم الحالي، لاسيما وأن فريقه ينافس في الدوري والكأس والبطولة العربية، وقال مدرب الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت : نفسي أحقق بطولة مع الإسماعيلي كمدرب كما حققتها كلاعب من قبل".

وتابع سعفان الصغير، أتمنى بدء الدوري بدون إصابات واللاعبين بدأوا يلتزموا بالاجراءات الوقائية، والالتزام بعدم الخروج والاختلاط بالآخرين، وواصل فريق الكرة الأول بفريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف المنافسات الرسمية. المران تطرق إلى مجموعة من الحصص البدنية الشاقة ، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. كما شمل المران مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى. وخصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريبات على الكرات الثابتة المتقنة باعتبارها احد الحلول فى تسجيل الأهداف. واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء للاعبين.

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ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

فيما واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف المنافسات الرسمية، المران تطرق إلى مجموعة من الحصص البدنية الشاقة، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، كما شمل المران مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى، وخصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريبات على الكرات الثابتة المتقنة باعتبارها احد الحلول فى تسجيل الأهداف، واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء للاعبين.