شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: دونجا لن يرحل عن بيراميدز.. والأهلي لم يتفاوض لضم تراورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة رحيل دونجا وإيريك ترواري، عن صفوف الفريق السماوي في نهاية الموسم.

وأكد هاني سعيد في تصريحات تليفزيوينة: "دونجا لن يرحل نهائيا عن صفوف بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم اللاعبين في الفريق" ، متابعا أما بالنسبة لإيريك ترواري فلم يتقدم النادي الأهلي بعرض لشراء اللاعب".

وعن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمقاصة أشار هاني سعيد "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي، قال سعيد: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".

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من ناحية اخرى كشف هاني سعيد موقف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع لنادي بيراميدز ، مؤكدا أن اللاعب مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم وتم الاتفاق على ذلك" مؤكدا أن اللاعب إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق السماوي بداية الموسم الجديد".

وأضاف المدير الرياضى لبيراميدز أن إدارة ناديه لم تدخل فى مفاوضات مع رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد، والمعار الى صفوف النادي الأهلي ، ولم تخاطب إدارة النادى الإنجليزى بشأن التعاقد مع اللاعب .