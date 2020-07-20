شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: أحمد فتحى مستمر مع الأهلى لنهاية عقده ولم نفاوض رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، موقف أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع لنادي بيراميدز.

وأكد هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية، "أحمد فتحي مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم وتم الاتفاق على ذلك" مؤكدا أن اللاعب إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق السماوي بداية الموسم الجديد"، مضيفا: أن إدارة ناديه لم تدخل فى مفاوضات مع رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد، والمعار الى صفوف النادي الأهلي ، ولم تخاطب إدارة النادى الإنجليزى بشأن التعاقد مع اللاعب .

من ناحية اخرى استفسر مسئولو الأهلى عن العروض التى وصلت نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن رمضان صبحى لاعب الأخير المُعار للأول، ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت أنباء عن عروض قوية وكثيرة تلقاها رمضان صبحى من أندية برتغالية وتركية وفرنسية إلا أن الاهلى تأكد أن هذه العروض ليست رسمية ولم تصل هيدرسفيلد الإنجليزى وأنا ما تردد فى وسائل الإعلام ليس سوى اجتهادات إعلامية الأمر الذى يُزيد من حظوظ بقاء رمضان صبحى فى الأهلى لاسيما أن الأهلى بات النادى الوحيد الذى تقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب من ناديه الإنجليزي.

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مفاوضات الأهلى لشراء رمضان صبحى بشكل نهائى شهدت تطورات واضحة، بعدما سبق وحصل الأهلى على توقيع اللاعب مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.