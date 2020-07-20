هاني سعيد يوضح حقيقة رحيل رباعي بيراميدز.. ومفاوضات رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن إدارة الفريق حددت احتياجاتها للاعبين الأجانب من خارج مصر، فيما لم تحسم بقية الصفقات المحلية.

وأشار سعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار، أن رجب بكار، ونبيل عماد دونجا، وتراوري، وعبدالله بكري، مستمرين مع الفريق، ولا نية للتفريط فيهم.

كما ألمح هاني سعيد لإمكانية تعاقد بيراميدز مع التونسي كريم العريبي لاعب النجم الساحلي، خلال الصيف، مؤكدا أنه أحد المرشحين بقوة للانضمام للفريق.

وعن موعد انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي للفريق، أوضح المدير الرياضي ببيراميدز، أنه لم يتم تحديد موعد لانضمام فتحي للفريق، مشيرًا إلى عدم ممانعة النادي في استكماله الموسم مع فريقه وفقا للوائح.

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كما نفى مراسلة هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي المعار للنادي الأهلي، والتي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأكمل: "لم نتحدث بعد مع شريف إكرامي، أو محمد عبدالغني، وفي حالة إتمامنا الاتفاق مع أي لاعب سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

وعن استعدادات الفريق للدوري، عبر هاني سعيد عن ارتياحه لظهور جميع المسحات الأربعة سلبية سواء للاعبين أو الجهاز الفني وجميع العاملين بالفريق.

واختتم: "سندخل معسكرا في برج العرب، ونلتقي الزمالك وديا يوم 23 يوليو الجاري".