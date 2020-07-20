طبيب المقاولون: طاهر لا يعاني من إصابة مزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد وائل نبيل رئيس الجهاز الطبي للمقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق السابق المنتقل للأهلي حديثا، لا يعاني من أي إصابات مزمنة

وأوضح نبيل في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار، أنه طوال 4 سنوات عمله مع طاهر لم يشكو اللاعب من أي إصابة، سوى مرتين.

وأضاف: "تعرض طاهر لإصابة في غضروف الركبة وسافر لألمانيا ليجري جراحة خياطة الغضروف، وعاد بعدها بـ3 أشهر".

Advertisements

وأكمل: "بعد عودته انضم للمنتخب الأوليمبي لخوض المعسكر الأخير قبل كأس الأمم 2019 المؤهلة للأوليمبياد، استعجل العودة فتعرض لشد في العضلة الخلفية طولة 3 مليمتر، وهذا أمر طبيعي أن يتعرض اللاعب لمثل تلك الإصابة".

وأشار إلى أنه منذ تلك الإصابة لم يتعرض لأي إصابة أخرى.

وانضم طاهر محمد طاهر لصفوف النادي الأهلي قادما من المقاولون العرب.