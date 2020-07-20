ملف الأحد.. الزمالك يضرب سموحة بـ5 أهداف.. وميسي يواصل كتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الأحد 19 يوليو 2020.
مهاجم السنغال السابق: صلاح يمرر لماني لكن كان هناك فارقًا وحيدًا
أمير مرتضى: أعد الجماهير بمنصات التتويج.. ولدينا حاليًا "جيل بطولات"
كارتيرون: هدفي المركز الثاني بسبب الأبطال.. و"الدوري لسه في الملعب"
الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم
في حضور صلاح.. ليفربول يكشف لمصراوي كواليس جلسة تعديل مسار الفريق
إسماعيل يوسف يتحدث عن مكاسب مواجهة الزمالك وسموحة الودية
الزمالك يكشف سبب خروج طارق حامد من ودية سموحة
ميسي يواصل كتابة التاريخ رغم الموسم المحبط
بالفيديو.. "في شوط واحد".. الزمالك يضرب سموحة بـ5 أهداف
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