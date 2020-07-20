مهاجم السنغال السابق: صلاح يمرر لماني لكن كان هناك فارقًا وحيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مامادو ديالو لاعب منتخب السنغال السابق، أن محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر كان يمرر الكرة إلى زميله ساديو مانو، والعكس صحيح، لكن الفارق أن الأول كان يسجل الأهداف والأخر لا.

وقال مامادو ديالو في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "صلاح وماني وأوباميانج أعادو إلى إفريقيا أيام ديديه دروجبا وصامويل إيتو حين حققوا نجاحات كبيرة في الكرة العالمية."

وتابع: "لقد تحدثت مع ساديو ماني بعدم حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي وقلت له، الفارق بينك وبين محمد صلاح أنك حين تعطيه الكرة يسجل، أما هو حين يعطيك الكرة لا تسجل، عليك أن تعمل من أجل تسجيل الأهداف حتى تتمكن من المنافسة بقوة في الأرقام الفردية."

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وأضاف: "عندما تمكن ساديو ماني من تسجيل الأهداف، استطاع أن يظهر أمام الجميع وحقق جائزة أفضل لاعب إفريقي."

وواصل: "محمد صلاح لاعب عظيم للغاية ويستطيع أن يسجل الكثير من الأهداف، وكذلك الأمر بالنسبة لأوباميانج الذي يستطيع أن يسجل في مواقف كثيرة."

واستطاع محمد صلاح وساديو ماني، وبيير إيميريك أوباميانج المنافسة على لقب أفضل لاعب إفريقي العام الماضي، كما حققوا لقب هداف الدوري الانجليزي في الموسم الماضي.