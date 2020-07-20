طولان: الأهلي بطل مصر وإفريقيا.. وشريف ضمن 8 إصابات بالفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حلمي طولان المدير الفني لنادبي إنبي بأن مواجهة الأهلي صعبة للغاية كونه يلعب أمام قائمة غنية باللاعبين المميزين، قائلًا أن فريقه يضم 8 إصابات.

وقال طولان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" بعد لعب ودية أمام نادي مصر: "كل العمل الذي نقوم بعد من اجل الاستعداد لمواجهة الأهلي فنحن نواجه بطل إفريقيا ومصر ويمتلك 3 فرق يستطيع الاعتماد عليهم في أي مباراة."

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وتابع: "شكري وقاعود ومحمد شريف وإبراهيم يحيى، وبسيوني ومحمود غالي ومحمد رزق، القائمة بالكامل تضم 8 لاعبين مصابين قبل مواجهة الأهلي."

وأضاف: "الإصابات بعض منها قوي والأبعض الأخر خفيف سيعود أصحابها خلال الأسبوع المقبل."

ويلعب انبي أمام الأهلي في المباراة المؤجلة بين الفريقين بمستهل مرحلة استئناف دوري we الممتاز.