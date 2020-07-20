أمير مرتضى: أعد الجماهير بمنصات التتويج.. ولدينا حاليًا "جيل بطولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بسبب البطولات التي يستعد الفريق الأبيض لها سواء كان محليًا أو قاريًا.

أمير قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"طموح الزمالك أكبر من طموحي، أعد جماهير الزمالك بالوصول إلى منصات التتويج".

وتابع :"في الموسم الماضي حدث ظروف في مسابقة الدوري وحدث مجاملات، على العكس في مسابقة الكونفدرالية كنّا نسير بشكل سيء في البداية لكن في النهاية توجنا باللقب الأفريقي".

وأكمل المشرف على فريق الكرة بالزمالك :"نمتلك الإمكانيات والجيل الحالي جيل أبطال، والزمالك يستطيع الفوز بجميع الألقاب التي نشارك بها".

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وعن منافسة فريقه لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قال :"لا يوجد بطولة صعبة أو سهلة، حاليًا نستعد لدور نصف النهائي، وما يتطلب علينا هو التكيف في الظروف المقبل والأجهز هو من سيتوج باللقب".

ويستعد الزمالك لاستئناف مسابقة دوري we المصري حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره المصري البورسعيدي في بداية أغسطس المقبل.

الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة يبتعد عن الأهلي بفارق 18 نقطة إلا أن الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين، أما الفريق الأحمر لديه مباراة مؤجلة أمام إنبي.

الزمالك أيضًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لديه الفرصة في تحقيق اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه حيث سيقابل الفريق الأبيض نظيره الرجاء المغربي على أن يواجه الفائز من هذه الموقعة الفائز من لقاء الأهلي والوداد في المشهد الختامي.