كارتيرون: هدفي المركز الثاني بسبب الأبطال.. و"الدوري لسه في الملعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن هدفه في التوقيت الحالي هو قيادة الفريق للوصول للمركز الثاني من مسابقة دوري we المصري من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

وأضاف كارتيرون في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"هدفي الوصول للمركز الثاني بعد خوض المباريات المؤجلة من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل".

وعن منافسة فريقه على مسابقة الدوري في الموسم الحالي، قال :"الدوري لسه في الملعب، لا يوجد مستحيل، لكن في النهاية الأهلي يتفوق بعدد كبير من النقاط".

كارتيرون انتقل للحديث عن منافسات دوري أبطال أفريقيا، كاشفًا :"الاتحاد الأفريقي تعامل بذكاء من خلال إقامة مباريات دور نصف النهائي من لقاء واحد وعلى ملعب محايد بسبب الظروف الراهنة".

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وأكمل :"الهدف الآن تخطي دور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2002".

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها الأبيض في مسابقة دوري we المصري، حيث يبتعد الفريق عن الأهلي متصدر الترتيب بفارق 18 نقطة مع امتلاك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام إنبي ستقام في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد المصري قرر عودة منافسات مسابقة الدوري في أغسطس المقبل بعد توقف دام لأكثر من أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى الصعيد الأفريقي، سيخوض الزمالك لقاء من العيار الثقيل من خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في لقاء سيقام خلال شهر سبتمبر المقبل إلا أن الموعد النهائي بجانب ملعب المباراة لم يتحدد حتى الآن من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء الزمالك والرجاء، الفائز من المباراة الأخرى والتي ستجمع بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.