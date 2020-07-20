بيراميدز يكشف مصير دونجا وتراوري مع الفريق

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز ، حقيقة رحيل دونجا وإيريك ترواري، عن صفوف الفريق السماوي في نهاية الموسم الحالي الذي سينطلق في السادس من أغسطس المقبل .
وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "دونجا لن يرحل نهائيا عنصفوف نادي بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم الاعبين في الفريق".
وتابع: "أما بالنسبة للاعب إيريك ترواري فلم يتقدم النادي الأهلي بعرض لشراء اللاعب".
وتداولت أنباء عديدة في الفترة الماضية عن توقيع نبيلعماد دونجا عقدا مع الزمالك لمدة خمس أربع سنوات مقبلة، رغم أن اللاعب يمتلك عقدا مع بيراميدز حتي موسم 2023/2024، ويوجد بند في هذا العقد ينص علي أنه اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، وفي حالة توقيعه مع أ ناد أخر فعقده معه لا يعتد به .
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