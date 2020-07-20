طبيب المقاولون : طاهر محمد تعافي من إصابة قطع بالغضروف

كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة تجدد إصابة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، في غضروف الركبة.
وأكد وائل نبيل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر تعافي من إصابة قطع الغضروف وإصراره علي مشاركته في الأولمبياد تسبب في اصابتهبالخلفية".
وأوضح: "طاهر تدرب بشكل قوي مع المنتخب ما تسبب في إصابته بمزق 3 ملي في العضلة الخلفية".
وتعود منافسات الدوري بدءا من السادس من اغسطس المقبل بعد توقف المسابقة اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد
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