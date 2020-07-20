حمادة عبداللطيف : لاعبو الزمالك حافظوا على أوزانهم.. وأوباما يلعب 3 أدوار

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة ودية مميزة أمام سموحة اليوم الأحد.
وأضاف حاوي الزمالك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" سعدت لحفاظ لاعبي الزمالك
وأكمل:" أوباما كان أبرز نجوم اللقاء وهو لاعب يقوم بثلاثة أدوار في الملعب، مابين التسجيل وصناعة اللعب والارتداد للدفاع".
وكان الزمالك فاز على سموحة بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الاحد استعدادا لعودة منافسات الدوري.
وتعود منافسات الدوري بدءا من السادس من اغسطس المقبل وسيلتقي الزمالك بنظيره المصري، بعد توقف المسابقة اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد
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