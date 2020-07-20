بيراميدز يوضح موقف أحمد فتحي مع الأهلي بعد استكمال الدوري

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، موقف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع لنادي بيراميدز.

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج

نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم وتم الاتفاق على ذلك".

وتابع: "اللاعب إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق السماوي بداية الموسم الجديد".

وكان اتحاد الكرة اعلن استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي ابتداء من السادس من اغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا .