محمود صالح: تعلمت الكثير من مصطفى يونس وماهر همام

أكد محمود صالح نجم الأهلي السابق، أنه تعلم الكثير من مصطفى يونس وماهر همام نجمي القلعة الحمراء السابقين داخل الملعب.

قال صالح في تصريحات لبرنامج "الماتش"

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان لديه بعض التخوف عندها لعب لصفوف الفريق الأول بالأهلي لأنه كان صغير السن لكن مصطفى يونس وماهر همام كانا ينصحاه ويحتضناه بشكل مستمر.

وواصل أن هذه الأجواء هي العادية داخل الأهلي وهو سبب نجاح القلعة الحمراء على مر السنوات الماضية.